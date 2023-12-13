Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дрэймонд Грин досрочно завершил матч с «Финиксом» после нанесения удара в лицо соперника

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Голден Стэйт». На момент написания новости счёт — 73:72 в пользу гостей.

В начале третьей четверти перед тем, как вести мяч в игру, тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин нанёс удар в лицо центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. Судьи определили неспортивный фол второй степени, что означает удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях отметил, что 33-летний тяжёлый форвард рискует получить очередную дисквалификацию после этого инцидента.