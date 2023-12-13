Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин досрочно завершил матч с «Финиксом» после нанесения удара в лицо соперника

Дрэймонд Грин досрочно завершил матч с «Финиксом» после нанесения удара в лицо соперника
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Голден Стэйт». На момент написания новости счёт — 73:72 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале третьей четверти перед тем, как вести мяч в игру, тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин нанёс удар в лицо центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. Судьи определили неспортивный фол второй степени, что означает удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях отметил, что 33-летний тяжёлый форвард рискует получить очередную дисквалификацию после этого инцидента.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер, Окоги, Бил, Мету, Гудвин, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Джозеф, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Шарич, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android