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32 очка Девина Букера помогли «Финикс Санз» обыграть «Голден Стэйт»

32 очка Девина Букера помогли «Финикс Санз» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 13 декабря, в Финиксе (США) на арене «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева победили со счётом 115:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 32 очка, четыре подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Юсуф Нуркич отметился 17 очками, 13 подборами и семью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брэдли Бил (16), Джордан Гудвин (16), Чимези Мету (14), Джош Окоги (10).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 24 очка, совершил пять подборов и четыре передачи. Защитник Брандин Подзиемски отметился 20 очками, 11 подборами и пятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 32, Нуркич - 17, Бил - 16, Гудвин - 16, Мету - 14, Окоги - 10, Гордон - 8, Ойбанкс - 3, Ватанабэ - 3, Бол, Бэйтс-Диоп
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Подзиемски - 20, Куминга - 16, Пол - 15, Шарич - 15, Муди - 12, Томпсон - 7, Уиггинс - 3, Грин - 2, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Джозеф, Луни
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