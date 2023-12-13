32 очка Девина Букера помогли «Финикс Санз» обыграть «Голден Стэйт»

Сегодня, 13 декабря, в Финиксе (США) на арене «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева победили со счётом 115:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 32 очка, четыре подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Юсуф Нуркич отметился 17 очками, 13 подборами и семью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брэдли Бил (16), Джордан Гудвин (16), Чимези Мету (14), Джош Окоги (10).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 24 очка, совершил пять подборов и четыре передачи. Защитник Брандин Подзиемски отметился 20 очками, 11 подборами и пятью передачами.