Лука Дончич: всё болит, я старею

Разыгрывающий и один из лидеров «Далласа» Лука Дончич прокомментировал победу, одержанную в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, встреча завершилась со счётом 127:125.

«Я сегодня очень мало спал. Всё болит. Старею. Но мы одержали две победы подряд, и это потрясающе. Я действительно горжусь парнями», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с «Лос-Анджелесом» Дончич набрал 33 очка, сделал шесть подборов и отдал 17 результативных передач.

В нынешнем сезоне НБА Лука провёл 22 матчах, в которых в среднем набирал 32 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,9 передачи. Сейчас Дончичу 24 года.

Предматчевая разминка Луки Дончича: