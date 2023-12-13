Лука Дончич выиграл спор на отжимания, забросив с центра площадки

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поспорил с тренерами команды на отжимания. По условиям спора, Дончич должен был забросить с середины площадки. В итоге победителем вышел словенский игрок.

Лука Дончич выиграл спор на отжимания, забросив с центра паркета:

Дончич является четырёхкратным участником матча всех звёзд НБА. В 2019 году он был признан новичком года в лиге. Во время выступления в Евролиге словенец признавался самым ценным игркоом турнира (2018) и MVP «Финала четырёх» (2018).

В следующем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Маверикс» встретятся с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Игра пройдёт 15 декабря в Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 4:30 по московскому времени.