Венсан Пуарье — о массовой драке с игроками «Партизана»: «Реал» победил бы в любом случае

Центровой мадридского «Реала» Венсан Пуарье вспомнил о противостоянии в четвертьфинале Евролиги прошлого сезона с белградским «Партизаном». Мадридцы вышли в полуфинал, одержав победу в серии со счётом 3-2. Во втором матче плей-офф произошла массовая драка между игроками обеих команд.

Судьи тогда дисквалифицировали всех игроков, принимавших участие в инциденте. Кроме того, дисквалифицированы были те, кто покинул пределы зоны скамейки запасных. В результате ни у одной из команд не осталось по крайней мере двух баскетболистов, требуемых для завершения встречи. Судьи зафиксировали гостевую победу «Партизана» со счётом 95:80.

«Я всегда сохраняю верю в команду. Так что я бы сказал, что даже после всего, что произошло, мы могли бы справиться с ситуацией. Мы мадридский «Реал», и мы всегда верим, что можем победить, даже проигрывая 0-2. Я думаю, мы добились бы победы в любом случае», — приводит слова Пуарье Eurohoops.

Напомним, в итоге «Реал» вышел в финал турнира, где победил «Олимпиакос».

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