«Лейкерс» без Леброна Джеймса смогли одержать победу на «Сан-Антонио», у Дэвиса — 37 очков

Сегодня, 14 декабря, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 122:119.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде, форвард Торин Принс отметился 17 очками, пятью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (15), Руи Хатимура (13), Д'Анджело Рассел (12) и Кэм Реддиш (10).

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 30 очков, совершил 13 подборов и две передачи. Форвард Келдон Джонсон отметился 28 очками, пятью подборами и восемью передачами.