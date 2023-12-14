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«Лейкерс» без Леброна Джеймса смогли одержать победу на «Сан-Антонио», у Дэвиса — 37 очков

«Лейкерс» без Леброна Джеймса смогли одержать победу на «Сан-Антонио», у Дэвиса — 37 очков
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Сегодня, 14 декабря, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 122:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде, форвард Торин Принс отметился 17 очками, пятью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (15), Руи Хатимура (13), Д'Анджело Рассел (12) и Кэм Реддиш (10).

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 30 очков, совершил 13 подборов и две передачи. Форвард Келдон Джонсон отметился 28 очками, пятью подборами и восемью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 28, Брэнэм - 19, Васселл - 13, Коллинс - 10, Джонс - 6, Сохан - 5, Осман - 5, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Принс - 17, Ривз - 15, Хатимура - 13, Расселл - 12, Реддиш - 10, Вуд - 9, Хэйс - 4, Кристи - 3, Вандербилт - 2, Каслтон, Ходж
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