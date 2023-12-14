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Яннис Адетокунбо обновил личный и клубный рекорд результативности в матче НБА — 64 очка

Яннис Адетокунбо обновил личный и клубный рекорд результативности в матче НБА — 64 очка
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 140:126.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 64 очка (20 из 28 с игры, 24 из 32 штрафные), 14 подборов, четыре перехвата и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+29».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 29-летний форвард обновляет личный и клубный рекорд результативности. Ранее клубное достижение принадлежало Майклу Редду, набравшему в 2006 году 57 очков матче с «Ютой Джаз» (111:113). Предыдущий рекорд Адетокунбо — 55 очков в игре с «Вашингтоном» в январе этого года.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 64, Лиллард - 21, Портис - 19, Миддлтон - 14, Бисли - 7, Боучэмп - 6, Лопес - 6, Джексон - 2, Пэйн - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Тёрнер - 22, Матурин - 14, Несмит - 12, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 9, Шиппард - 8, Хилд - 7, Топпин - 5, Нвора - 5, Уокер - 3, Чьебв - 1
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