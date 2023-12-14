Яннис Адетокунбо обновил личный и клубный рекорд результативности в матче НБА — 64 очка

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 140:126.

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 64 очка (20 из 28 с игры, 24 из 32 штрафные), 14 подборов, четыре перехвата и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+29».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 29-летний форвард обновляет личный и клубный рекорд результативности. Ранее клубное достижение принадлежало Майклу Редду, набравшему в 2006 году 57 очков матче с «Ютой Джаз» (111:113). Предыдущий рекорд Адетокунбо — 55 очков в игре с «Вашингтоном» в январе этого года.