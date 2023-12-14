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Трей Янг: мы выиграли бы свой первый чемпионат в 2021-м, если бы не моя травма

Трей Янг: мы выиграли бы свой первый чемпионат в 2021-м, если бы не моя травма
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг считает, что его команда могла стать победителем НБА в 2021 году, если бы он не получил травму.

«Я не буду врать, считаю, что мы выиграли бы свой первый чемпионат в том сезоне. Я даже не хочу говорить об этом, потому что так сложно вернуться в тот момент. Ты просто борешься с чувством, что у тебя был шанс.

Получить травму — не самое лучшее чувство, потому что у нас была возможность выиграть чемпионат, мы были в ударе и играли хорошо», — приводит слова Янга Fadeaway World.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Атланта» дошла до финала Восточной конференции, где в шести матчах уступила будущим победителям чемпионата «Милуоки Бакс».

Момент с Янгом:
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