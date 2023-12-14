Перкинс назвал звёздного игрока «Голден Стэйт», который должен покинуть команду

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс считает, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри должен покинуть команду.

«Мы не можем тратить драгоценное время Стефа Карри, пока он ещё здесь», — написал Перкинс в социальных сетях.

Напомним, вчера, 13 декабря, в Финиксе (США) на арене «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева победили со счётом 119:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 32 очка, четыре подбора и семь результативных передач. Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 24 очка, совершил пять подборов и четыре передачи.