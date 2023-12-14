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«Локомотив-Кубань» благодаря 27 очкам Окаро Уайта в овертайме победил «Енисей»

«Локомотив-Кубань» благодаря 27 очкам Окаро Уайта в овертайме победил «Енисей»
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Сегодня, 14 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 90:83.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В первой четверти команды отлично проявили себя в обороне, при этом гости из Красноярска сумели оформить небольшое преимущество – 13:11. Во второй десятиминутке «Енисей» продолжил диктовать темп в игре, переиграв соперника со счётом 20:17. Итоговый результат половины – 33:28 в пользу гостей.

Главный тренер Александр Секулич нашёл нужные слова для своих подопечных в перерыве, после чего «Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» со счётом 28:17 в третьей четверти. В заключительном игровом отрезке красноярский клуб не собирался уступать, сравняв счёт – 24:18 и тем самым переведя игру в овертайм.

В дополнительные минуты матча хозяева паркета включились на максимум. В итоге «Локомотив-Кубань» победил с результатом 16:9.

Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт, который набрал за «Локомотив-Кубань» 27 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 декабря 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 83
ОТ
Енисей
Красноярский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
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