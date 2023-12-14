«Локомотив-Кубань» благодаря 27 очкам Окаро Уайта в овертайме победил «Енисей»

Сегодня, 14 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 90:83.

В первой четверти команды отлично проявили себя в обороне, при этом гости из Красноярска сумели оформить небольшое преимущество – 13:11. Во второй десятиминутке «Енисей» продолжил диктовать темп в игре, переиграв соперника со счётом 20:17. Итоговый результат половины – 33:28 в пользу гостей.

Главный тренер Александр Секулич нашёл нужные слова для своих подопечных в перерыве, после чего «Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» со счётом 28:17 в третьей четверти. В заключительном игровом отрезке красноярский клуб не собирался уступать, сравняв счёт – 24:18 и тем самым переведя игру в овертайм.

В дополнительные минуты матча хозяева паркета включились на максимум. В итоге «Локомотив-Кубань» победил с результатом 16:9.

Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт, который набрал за «Локомотив-Кубань» 27 очков.