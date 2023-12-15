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Эксперт назвал баскетболиста «Бостона», достойного впервые сыграть в Матче всех звёзд НБА

Эксперт назвал баскетболиста «Бостона», достойного впервые сыграть в Матче всех звёзд НБА
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Эксперт Крис Форсберг высказал мнение, что 29-летний разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт может стать вторым по эффективности игроком команды по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Есть основания полагать, что, если отбросить Джейсона Тейтума, Уайт будет вторым по эффективности игроком в составе «Селтикс». Необязательно, что его статистика будет отличаться от других его товарищей по команде, но Уайт — важная причина, по которой эти игроки процветают», — приводит слова Форсберга Hardwood Houdini.

Ещё один эксперт, Зак Бакли, выразил уверенность, что Уайт достоин права впервые в карьере сыграть в Матче всех звёзд НБА в этом сезоне.

В этом сезоне НБА Уайт в среднем за матч набирает 15,3 очка, совершает 3,9 подбора и отдаёт 4,8 передачи.

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