«Барселона» впервые проиграла дома в Евролиге, уступив «Милану»

15 декабря проходил матч 14-го тура Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Милан». Игра завершилась победой «Милана» со счётом 90:86.

Гостевой коллектив отлично вошёл в игру и оформил себе преимущество в десять очков на старте матча – 29:19. «Барселона» всеми силами старалась сократить отставание от соперника, но каталонский клуб добился лишь перевеса в одно очко во второй четверти – 22:21. Итоговый результат половины – 51:40 в пользу «Милана».

Баскетболисты обеих команд отдохнули в перерыве и продолжили битву на паркете. «Барселона» не собиралась уступать на домашнем паркете, поэтому приложила максимум усилий в третьей четверти, выиграв её со счётом 19:17. Сине-гранатовые продолжили активно давить на гостей, но даже несмотря на то, что каталонский клуб одержал победу в заключительной 10-минутке – 27:22, но «Барселона» уступила по итогам матча.