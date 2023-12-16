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«Барселона» впервые проиграла дома в Евролиге, уступив «Милану»

«Барселона» впервые проиграла дома в Евролиге, уступив «Милану»
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15 декабря проходил матч 14-го тура Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Милан». Игра завершилась победой «Милана» со счётом 90:86.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Гостевой коллектив отлично вошёл в игру и оформил себе преимущество в десять очков на старте матча – 29:19. «Барселона» всеми силами старалась сократить отставание от соперника, но каталонский клуб добился лишь перевеса в одно очко во второй четверти – 22:21. Итоговый результат половины – 51:40 в пользу «Милана».

Баскетболисты обеих команд отдохнули в перерыве и продолжили битву на паркете. «Барселона» не собиралась уступать на домашнем паркете, поэтому приложила максимум усилий в третьей четверти, выиграв её со счётом 19:17. Сине-гранатовые продолжили активно давить на гостей, но даже несмотря на то, что каталонский клуб одержал победу в заключительной 10-минутке – 27:22, но «Барселона» уступила по итогам матча.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
86 : 90
Олимпия Милан
Милан, Италия
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Холл, Caruso, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
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