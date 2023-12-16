«Вашингтон» одержал лишь четвёртую победу в сезоне, переиграв на своей площадке «Индиану»

В ночь с 15 на 16 декабря мск на паркете вашингтонской «Кэпитал Уан Арены» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Индианой Пэйсерс». «Волшебники» одержали победу со счётом 137:123.

Первая четверть осталась за гостями со счётом 37:30, но у ещё до большого перерыва Вашингтон переломил ход матча и повёл с отрывом в 14 очков. В третьей четверти хозяева площадки ещё больше упрочили своё преимущество. Последнюю четверть с разницей в семь очков выиграли гости, но итогового успеха это им не принесло.

Самым результативным игроком встречи стал Кайл Кузма («Вашингтон»), набравший 31 очко.

«Уизардс» прервали серию из шести поражений подряд, эта победа стала для них четвёртой в текущем сезоне.