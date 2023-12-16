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Один из звёздных игроков «Финикса» Бил досрочно завершил матч из-за неприятной травмы

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт — 31:30 в пользу гостей.

В середине первой четверти атакующий защитник, один из лидеров «Финикса» Брэдли Бил исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего Бил неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить игру.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист, ранее выступавший за «Вашингтон Уизардс», принял участие в пяти встречах, набирая в среднем 16,4 очка, четыре подбора и 3,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых — 40.