«Надеемся не ударить в грязь лицом в Москве». Тренер «Автодора» Богичевич — о матче с ЦСКА

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал ближайший матч команды с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Предыдущее поражение в матче против “Уралмаша” было досадным. Мы не показали должной энергии и в какой-то момент потеряли концентрацию. Мы это осознаём. Сейчас мы сфокусированы на игре с ЦСКА. Это одна из лучших команд в лиге, они находятся в отличной форме. В первой игре с ними мы показали себя достойно и надеемся не ударить в грязь лицом в Москве. Нас не нужно настраивать на соперника такого уровня.

Сюрпризов я не жду — команды хорошо знают друг друга. Идёт второй круг, мы смотрели их игры, они смотрели наши. Тем не менее всегда есть вероятность чего-то удивительного. Рассчитываю на хорошую игру», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, ЦСКА на данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Московский клуб проиграл лишь в одном матче сезона, уступив «Локомотиву-Кубань» со счётом 88:91. При этом армейцы одержали победы в 15 матчах чемпионата. Матч между ЦСКА и «Автодором» пройдёт сегодня, 16 декабря, начало в 14:00 мск.

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