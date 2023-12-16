В игре с «Санз» Брансон повторил достижение Джордана и Бэрри

Сегодня, 16 декабря, состоялась игра регулярного чемпионата НБА, в которой «Финикс Санз» на своём паркете принимали «Нью-Йорк Никс». Несмотря на то, что команда из Аризоны завершила первую половину с преимуществом в пять очков, во второй половине в составе гостей в игру включился Джейлен Брансон, который за 24 минуты набрал 35 очков. Всего за матч Брансон набрал 50 очков, что помогло его команде победить с итоговым счётом 139:122.

Помимо, 50 очков, на счету Брансона девять подборов и шесть результативных передач. Такое соотношение результативных действий до перфоманса Брансона было зафиксировано дважды. Однажды легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан показал такую статистику и ещё раз это удалось легенде 70-х Рику Бэрри.