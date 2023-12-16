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В игре с «Санз» Брансон повторил достижение Джордана и Бэрри

В игре с «Санз» Брансон повторил достижение Джордана и Бэрри
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Сегодня, 16 декабря, состоялась игра регулярного чемпионата НБА, в которой «Финикс Санз» на своём паркете принимали «Нью-Йорк Никс». Несмотря на то, что команда из Аризоны завершила первую половину с преимуществом в пять очков, во второй половине в составе гостей в игру включился Джейлен Брансон, который за 24 минуты набрал 35 очков. Всего за матч Брансон набрал 50 очков, что помогло его команде победить с итоговым счётом 139:122.

Помимо, 50 очков, на счету Брансона девять подборов и шесть результативных передач. Такое соотношение результативных действий до перфоманса Брансона было зафиксировано дважды. Однажды легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан показал такую статистику и ещё раз это удалось легенде 70-х Рику Бэрри.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон
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