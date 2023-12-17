Лука Дончич вышел на чистое четвёртое место по количеству 40-очковых трипл-даблов в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вышел на чистое четвёртое место по количеству трипл-даблов с 40 набранными очками в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дончич набрал 40 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 результативных передач. Тем самым словенец обогнал в списке лидеров по количеству 40-очковых трипл-даблов великого центрового Уилта Чемберлена, который за свою карьеру оформил восемь таких матчей.

Напомним, «Даллас» победил «Портленд» со счётом 131:120. Клуб из Техаса поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав действующего чемпиона ассоциации «Денвер Наггетс». «Даллас» обладает статистикой в 16 побед при девяти поражениях.