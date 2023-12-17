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Лука Дончич вышел на чистое четвёртое место по количеству 40-очковых трипл-даблов в НБА

Лука Дончич вышел на чистое четвёртое место по количеству 40-очковых трипл-даблов в НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вышел на чистое четвёртое место по количеству трипл-даблов с 40 набранными очками в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

В матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дончич набрал 40 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 результативных передач. Тем самым словенец обогнал в списке лидеров по количеству 40-очковых трипл-даблов великого центрового Уилта Чемберлена, который за свою карьеру оформил восемь таких матчей.

Напомним, «Даллас» победил «Портленд» со счётом 131:120. Клуб из Техаса поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав действующего чемпиона ассоциации «Денвер Наггетс». «Даллас» обладает статистикой в 16 побед при девяти поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 33, Грант - 27, Хендерсон - 13, Рит - 11, Брогдон - 9, Камара - 8, Эйтон - 7, Шарп - 7, Тибулл - 5, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Хардуэй-младший - 25, Экзам - 18, Джонс - 18, Моррис - 10, Карри - 7, Пауэлл - 6, Харди - 4, Уильямс - 3, Лайвли, Лоусон, Браун, Деннис, Проспер
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