АСВЕЛ подпишет контракт с игроком «Басконии» Нико Манньоном

Французский АСВЕЛ является лидером среди команд, которые интересуются итальянским разыгрывающим «Басконии» Нико Манньоном. Об этом сообщает Basket News.

По данным источника, после прихода в «Басконию» тренера Душко Ивановича роль Манньона в ротации стала весьма ограниченной. Что, естественно, не понравилось итальянскому баскетболисту. Игроком интересуется множество клубов из Италии, но Нико желает продолжить выступать в Евролиге, поэтому рассматривает предложения только от команд, которые выступают в турнире.

Напомним, «Баскония» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги, а АСВЕЛ, в свою очередь, занимает предпоследнее место в чемпионате, имея одинаковый результат – 2-12 наряду с немецкой «Альбой».

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