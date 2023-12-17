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Звезда фильмов для взрослых бросила игрока «Портленда» Деандре Эйтона

Звезда фильмов для взрослых бросила игрока «Портленда» Деандре Эйтона
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Девушка Кэтт Лея, которая является звездой фильмов для взрослых, объявила о прекращении отношений с центровым «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтоном.

«Получилось так, что это всё оказалось неправдой. Конечно, в итоге я выгляжу как дура, и вся вина на мне. Закрываю эту главу с трусом. Зачем тащить меня за собой, если знал, что у тебя другие намерения, зачем втягивать в это мою семью – самое святое, что есть в жизни.

Я всегда смотрела на тебя как на друга – с 2019 года ты меня преследовал. Должна была действовать разумнее. Желаю тебе всего наилучшего в твоей жизни и карьере. Давала тебе шанс за шансом. Как бы люди ни хотели говорить обо мне свысока из-за моей деятельности, во мне гораздо больше человеческого, чем в тебе, а это нигде не купишь. Береги себя, и прежде чем начнешь врать, говоря людям, что ты бросил меня, – нет, я бросила тебя.

Знала о твоих изменах, и ты доказал, что я была права все это время. Спасибо за все и ни за что. Я заслуживаю лучшего», – написала Лея в социальных сетях.

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