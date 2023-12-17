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Американский баскетболист Команч подозревается в похищении фельдшера

Американский баскетболист Команч подозревается в похищении фельдшера
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Центровой G-лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ченс Команч задержан агентами ФБР. Об этом сообщает издание Basket News, знакомое с ситуацией.

По сведениям источника, баскетболиста подозревают в похищении 23-летней Марайны Роджерс, которая является фельдшером. Девушка пропала 6 декабря во время поездки в Лас-Вегас (США). Отметим, что Ченс перед исчезновением Роджерс играл в матче G-лиги в Хендерсоне, который находится всего в 25 километрах от Лас-Вегаса. После ареста американский центровой был отчислен из «Стоктона», фарм-клуба «Сакраменто».

Ожидается, что 19 декабря 27-летний Ченс Команч предстанет перед судом. Отмечается, что баскетболист не имеет права на освобождение под залог.

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