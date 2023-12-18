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Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, когда сборная России вернётся на международные турниры

Кириленко: российские команды смогут вернуться только после рекомендации МОК
Андрей Кириленко
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что спортивные федерации не станут принимать решение о возвращении российских команд и спортсменов на международную арену без рекомендации МОК.

Кириленко также подчеркнул, что спорт не должен быть инструментом давления, однако ситуация последние годы никак не меняется.

«Мы общаемся с зарубежными коллегами и прекрасно понимаем, что ни одна из спортивных федераций не примет решения о возвращении российских команд и спортсменов до тех пор, пока не будет целенаправленной рекомендации МОК. Есть иерархия и отдельные федерации не могут принять решения. Иначе это будет повторение истории с боксом, чья федерация больше не является частью олимпийского движения», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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