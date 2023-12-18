Модель выложила в Сеть переписку с Эдвардсом, где он склоняет сделать её аборт

Модель опубликовала в Сети сообщения от известного баскетболиста «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Я не хочу ребёнка. Давай я вышлю тебе денег, чтобы помочь. Давай разберёмся с этим как взрослые. Просто прими таблетки», – написал Эдвардс.

Сообщается, что девушка выпила таблетки. Эдвардс выслал ей также $ 100 тыс.

Напомним, «Миннесота» с Эдвардсом в составе возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Клуб из Миннеаполиса победил в 19 матчах регулярного чемпионата НБА, проиграв при этом лишь пять встреч.

Отметим, что 22-летний Эдвардс по ходу сезона-2023/2024 забрасывает по 24,2 очка в среднем за игру, отдавая по 5,1 результативной передачи и собирая по 5,3 подбора за матч.