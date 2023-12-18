Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг: для лиги очень хорошо, что «Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир

Трей Янг: для лиги очень хорошо, что «Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился мнением о внутрисезонном турнире НБА, который в 2023 году состоялся впервые и победителем которого стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда побеждает “Лейкерс“ — это всегда здорово для лиги. Это крупный бренд, и поэтому их победа в первом для лиги внутрисезонном турнире очень хороша с точки зрения повышения конкуренции. Можно заметить, что интенсивность таких игр выше, чем в играх регулярного сезон. Считаю, что лига проделала большую работу, чтобы создать новые ощущения и другую атмосферу на новых паркетах. Некоторые моменты были лучше других, но я думаю, что все сработали отлично, создав крутую атмосферу и заинтересовав множество людей», — сказал Янг в интервью на YouTube-канале Bleacher Report.

Материалы по теме
Кристиан Вуд: если «Лейкерс» продолжат в таком же духе, то нас будет сложно победить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android