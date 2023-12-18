Трей Янг: для лиги очень хорошо, что «Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился мнением о внутрисезонном турнире НБА, который в 2023 году состоялся впервые и победителем которого стал «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда побеждает “Лейкерс“ — это всегда здорово для лиги. Это крупный бренд, и поэтому их победа в первом для лиги внутрисезонном турнире очень хороша с точки зрения повышения конкуренции. Можно заметить, что интенсивность таких игр выше, чем в играх регулярного сезон. Считаю, что лига проделала большую работу, чтобы создать новые ощущения и другую атмосферу на новых паркетах. Некоторые моменты были лучше других, но я думаю, что все сработали отлично, создав крутую атмосферу и заинтересовав множество людей», — сказал Янг в интервью на YouTube-канале Bleacher Report.