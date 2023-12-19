«Лейкерс» проиграли «Нью-Йорку», несмотря на 32 очка Энтони Дэвиса

Сегодня, 19 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости победили со счётом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 14 подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Леброн Джеймс отметился трипл-даблом: 25 очков, 10 подборов и 11 передач. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Остин Ривз (20).

Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков, совершил четыре подбора и три передачи. Форвард Джулиус Рэндл отметился 27 очками, 13 подборами и тремя передачами.