Эрнангомес сообщил, кто из экс-игроков ЦСКА является одним из лучших в истории Евролиги

Баскетболист греческого «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес рассказал, что считает бывшего игрока московского ЦСКА Майка Джеймса, который сейчас выступает за «Монако», является одним из лучших в истории Евролиги.

«Монако» — отличная команда с хорошими игроками. Майк Джеймс — один из лучших игроков в истории Евролиги, и его очень трудно остановить. Они проиграли предыдущую игру и хотят победы так же сильно, как и мы», — приводит слова Хуанчо Эрнангомеса Basket News.

Напомним, 33-летний Джеймс выступал за ЦСКА в период с 2019 по 2021 год. На данный момент «Монако» с Майком в составе занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. Команда из Франции провела 14 матчей, в которых добилась восьми побед.

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