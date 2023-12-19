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Стоит ли командам вывешивать баннеры на арене в честь победы в Кубке НБА?

Стоит ли командам вывешивать баннеры на арене в честь победы в Кубке НБА?
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Нововведение с внутрисезонным турниром многим понравилось, так как это соревнование подарило болельщикам ряд матчей, где команды демонстрировали интенсивность в духе плей-офф.

Победителем первого в истории Кубка НБА стал «Лос-Анджелес Лейкерс». Несмотря на не самую высокую значимость такой победы, тем более для организации с 17 чемпионствами НБА, на «Крипто.ком» арене был вывешен специальный баннер в честь недавнего триумфа. Такое решение было подвергнуто критике.

Как вы считаете, стоит ли организациям таким образом отмечать успехи в Кубке НБА? Хотим знать ваше мнение.

В финале «озёрники» победили «Индиану Пэйсерс». Калифорнийский коллектив не потерпел ни единого поражения в турнире, начиная с группового этапа. MVP соревнований стал форвард Леброн Джеймс.

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