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Евгений Валиев: игроки МБА должны разобраться в своих головах, и результат придёт

Евгений Валиев: игроки МБА должны разобраться в своих головах, и результат придёт
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Форвард ПБК МБА Евгений Валиев поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой», который пройдёт завтра, 20 декабря.

«Конечно, неудачная серия давит на всех, никому из нас не нравится ситуацию, поэтому цель только одна – прервать её. Будем прикладывать не просто все возможные усилия – я бы сказал, все невозможные усилия, чтобы вернуть игру, которая у нас была, порадовать болельщиков. Что касается «Самары», то в нынешнем сезоне волжане показывают очень качественную игру, идут в середине таблицы, но там такая плотность, что одна победа поднимает тебя сразу на несколько позиций. Самарцы здорово бегут в атаку, очень качественно защищаются, но мы должны исходить в первую очередь из своих действий. Сейчас мы в первую очередь должны разобраться в своих головах, и тогда результат придёт», — приводит слова Валиева пресс-служба МБА.

Напомним, московский коллектив подходит к этой игре с багажом в шесть поражений подряд. В последней игре команда Василия Карасёва разгромно уступила дома «Зениту» (48:93).

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
48 : 93
Зенит
Санкт-Петербург
МБА: Хоменко - 10, Воронов - 9, Коновалов - 7, Минченко - 6, Голдырев - 5, Лопатин - 4, Шейко - 3, Валиев - 3, Касаткин - 1, Трушкин, Якушин, Савченко
Зенит: Хантер - 17, Дублевич - 14, Фрейзер - 12, Захаров - 11, Курич - 9, Вольхин - 6, Герасимов - 5, Жбанов - 5, Эртель - 5, Зубков - 4, Морман - 3, Клименко - 2
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