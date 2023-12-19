Евгений Валиев: игроки МБА должны разобраться в своих головах, и результат придёт

Форвард ПБК МБА Евгений Валиев поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой», который пройдёт завтра, 20 декабря.

«Конечно, неудачная серия давит на всех, никому из нас не нравится ситуацию, поэтому цель только одна – прервать её. Будем прикладывать не просто все возможные усилия – я бы сказал, все невозможные усилия, чтобы вернуть игру, которая у нас была, порадовать болельщиков. Что касается «Самары», то в нынешнем сезоне волжане показывают очень качественную игру, идут в середине таблицы, но там такая плотность, что одна победа поднимает тебя сразу на несколько позиций. Самарцы здорово бегут в атаку, очень качественно защищаются, но мы должны исходить в первую очередь из своих действий. Сейчас мы в первую очередь должны разобраться в своих головах, и тогда результат придёт», — приводит слова Валиева пресс-служба МБА.

Напомним, московский коллектив подходит к этой игре с багажом в шесть поражений подряд. В последней игре команда Василия Карасёва разгромно уступила дома «Зениту» (48:93).