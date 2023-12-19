Батлер пропустит матч с «Орландо» из-за травмы

Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», который пройдёт в ночь со среды на четверг.

Как сообщает NBC Sports, в последнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (108:112), который прошёл минувшей ночью, 34-летний игрок получил растяжение левой голени. Отметим, что звёздный баскетболист завершил эту встречу с 23 очками. В концовке он не смог реализовать бросок на победу.

В нынешнем регулярном чемпионате Батлер провёл 23 матча за «Хит», в среднем за игру набирая 21,5 очка, делая 5,2 подбора, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

«Майами» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 55,6% матчей.