Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Батлер пропустит матч с «Орландо» из-за травмы

Батлер пропустит матч с «Орландо» из-за травмы
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», который пройдёт в ночь со среды на четверг.

Как сообщает NBC Sports, в последнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (108:112), который прошёл минувшей ночью, 34-летний игрок получил растяжение левой голени. Отметим, что звёздный баскетболист завершил эту встречу с 23 очками. В концовке он не смог реализовать бросок на победу.

В нынешнем регулярном чемпионате Батлер провёл 23 матча за «Хит», в среднем за игру набирая 21,5 очка, делая 5,2 подбора, 4,6 передачи и 1,1 перехвата.

«Майами» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 55,6% матчей.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Хироу - 25, Адебайо - 22, Батлер - 15, Робинсон - 14, Ричардсон - 13, Лав - 9, Жакез-мл. - 8, Мартин - 2, Хэмптон, Йович, Хайсмит, Робинсон, Брайант
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Таунс - 18, Конли - 14, Рид - 13, Макдэниелс - 10, Гобер - 9, Александер-Уолкер - 8, Андерсон - 5, Браун - 3, Маклафлин, Мур, Майнотт, Милтон
Материалы по теме
Джимми Батлер прокомментировал свой победный бросок под сирену в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android