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Инсайдер ESPN назвал ещё один клуб НБА, заинтересованный в обмене Донована Митчелла

Инсайдер ESPN назвал ещё один клуб НБА, заинтересованный в обмене Донована Митчелла
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«Майами Хит» рассматривают вариант с обменом атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла, сообщает NBA Central со ссылкой на инсайдера ESPN Брайана Виндхорста.

Отметим, что Митчелл на недавней пресс-конференции отказался комментировать своё будущее в «Кливленде». Именно поэтому некоторые клубы Национальной баскетбольной ассоциации активизировали попытки заполучить атакующего защитника.

Напомним, у Митчелл действующий контракт с «Кливлендом» до 2025 года. При этом стороны могут продлить соглашение ещё на один сезон. В октябре в СМИ появилась информация о том, что Донован не планирует активировать пункт о пролонгации текущего контракта с командой.

В текущем регулярном чемпионате НБА Митчелл сыграл в 22 матчах, набирая в среднем за игру 27,7 очков, делая 5,6 подборов, 5,5 передач и 1,8 перехватов.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
135 : 130
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Меррилл - 19, Страс - 17, ЛеВерт - 12, Уэйд - 12, Окоро - 11, Ньянг - 10, Аллен - 10, Томпсон - 4, Портер - 3, Бейтс, Джонс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 27, Шенгюн - 24, Брукс - 16, Грин - 15, Холидей - 14, Исон - 14, Грин - 12, Смит II - 5, Тэйт - 3, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович
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