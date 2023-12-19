Инсайдер ESPN назвал ещё один клуб НБА, заинтересованный в обмене Донована Митчелла

«Майами Хит» рассматривают вариант с обменом атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла, сообщает NBA Central со ссылкой на инсайдера ESPN Брайана Виндхорста.

Отметим, что Митчелл на недавней пресс-конференции отказался комментировать своё будущее в «Кливленде». Именно поэтому некоторые клубы Национальной баскетбольной ассоциации активизировали попытки заполучить атакующего защитника.

Напомним, у Митчелл действующий контракт с «Кливлендом» до 2025 года. При этом стороны могут продлить соглашение ещё на один сезон. В октябре в СМИ появилась информация о том, что Донован не планирует активировать пункт о пролонгации текущего контракта с командой.

В текущем регулярном чемпионате НБА Митчелл сыграл в 22 матчах, набирая в среднем за игру 27,7 очков, делая 5,6 подборов, 5,5 передач и 1,8 перехватов.