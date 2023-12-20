Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Мемфиса» высоко оценил дебютную игру Моранта после дисквалификации

Главный тренер «Мемфиса» высоко оценил дебютную игру Моранта после дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс высказался о возвращении дисквалифицированного разыгрывающего команды Джа Моранта. Морант, отбывший 25-матчевую дисквалификацию, помог своей команде одержать победу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:113).

Морант набрал в матче 34 очка, шесть подборов и восемь результативных передач, а также отметился победным броском в концовке, который помог команде прервать серию из пяти поражений.

«Бросок Моранта на победу? Особенный момент для особенного игрока. Я ожидал от него именно этого — чтобы он получал удовольствие на площадке. Именно такую игру ты хочешь видеть от Джа. В его игре есть скорость, свобода и динамика», – приводит слова Дженкинса ESPN US.

Материалы по теме
Морант прокомментировал своё победное возвращение после восьмимесячного перерыва
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android