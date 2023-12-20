Главный тренер «Мемфиса» высоко оценил дебютную игру Моранта после дисквалификации

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс высказался о возвращении дисквалифицированного разыгрывающего команды Джа Моранта. Морант, отбывший 25-матчевую дисквалификацию, помог своей команде одержать победу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:113).

Морант набрал в матче 34 очка, шесть подборов и восемь результативных передач, а также отметился победным броском в концовке, который помог команде прервать серию из пяти поражений.

«Бросок Моранта на победу? Особенный момент для особенного игрока. Я ожидал от него именно этого — чтобы он получал удовольствие на площадке. Именно такую игру ты хочешь видеть от Джа. В его игре есть скорость, свобода и динамика», – приводит слова Дженкинса ESPN US.