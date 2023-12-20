Трент Фрейзер: считаю, что способен быть героем в концовках, буду готов доказать это

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о своей роли в клубе в условиях травм партнёров по команде.

«В начале сезона мы испытывали проблемы в нападении. Но когда у нас начались травмы, мы сплотились и прибавили. Причём это касается абсолютно всех в команде. Наши ветераны стали брать на себя больше ответственности, молодые ребята заряжали энергией и мотивировали всех выкладываться на тренировках. Каждый из нас стал делать намного больше для успеха команды. Поэтому, на мой взгляд, наши победы – результат налаженных связей внутри коллектива и командной работы.

Большинство игр мы провели без Томаса Эртеля? Да, без Томаса, без Адриена Мормана… сейчас из строя выбыл Сергей Карасёв. Мы действительно потеряли многих опытных игроков, но успешно справляемся с этим благодаря совместной работе.

Травма Томаса стала для меня поводом взять на себя дополнительную ответственность за успех команды? Томас с его видением площадки, баскетбольным IQ и умением создавать моменты для партнёров – это по-настоящему элитный разыгрывающий. Поэтому его травма определённо повлияла на наше нападение. В такой ситуации все мы стали брать на себя больше ответственности, в том числе и я.

Мой трёхочковый, который перевёл игру с ЦСКА в овертайм? Мне кажется, что забить бросок в концовке – цель любого игрока. Поэтому я просто стараюсь выполнить тренерскую установку. В концовке того матча я оказался в правильном месте в нужный момент. Вообще, очень важно иметь хороший настрой, стремиться выйти победителем в каждой игровой ситуации, не бояться брать ответственность в концовках.

Да, безусловно, я считаю, что способен быть героем в концовках. Пока у меня было не так много шансов, чтобы доказать это, но уверен, когда будет возможность, я буду готов.

Как оцениваю шансы поехать на Матч звёзд? Я провожу свой первый полный сезон за «Зенит». Надеюсь, что смогу получить эту возможность, но, если этого не случится – не расстроюсь. Просто продолжу работать каждый день и готовиться к оставшейся части сезона», — приводит слова Фрейзера сайт Единой лиги ВТБ.