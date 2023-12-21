«Хапоэль» Тель-Авив одержал пятую победу подряд в Еврокубке, обыграв «Умана Рейер»

Вчера, 20 декабря, состоялся матч 12-го тура группы А баскетбольного Еврокубка между израильским «Хапоэль» Тель-Авив и итальянской «Умана Рейер». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль). Хозяева одержали победу со счётом 100:81.

Первая четверть закончилась со счётом 22:17 в пользу команды из Венеции. По итогам второй четверти «Умана Рейер» увеличила преимущество на одно очко. В следующей десятиминутке хозяева перевернули ход игры и вышли вперёд. А в заключительной четверти они доказали своё превосходство, выиграв её с разницей в 16 очков.

Таким образом, эта победа стала пятой кряду для «Хапоэля». Израильская команда занимает вторую строчку в группе А. «Умана Рейер» располагается на восьмой позиции в этой группе.

Еврокубок. «Хапоэль Тель-Авив» — «Умана Рейер»:

Смотри баскетбольный Еврокубок эксклюзивно в Okko.