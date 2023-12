Остин Ривз рассказал, когда он завоевал доверие Леброна Джеймса

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, когда, по его мнению, он полностью завоевал доверие Леброна Джеймса.

Ривз считает, что момент, когда Джеймс по-настоящему доверился ему, наступил в стартовой игре первого раунда серии плей-офф с «Мемфис Гриззлиз» в прошлом сезоне.

«Я помню, как в четвёртой четверти, когда у меня всё получалось, был бросок. У Брона был мяч, я вышел на хафкорт и услышал, как он выкрикивает моё имя. Он такой: «Делай это». Я подумал: «О, чёрт», я должен сделать что-то хорошее.… Я не могу заставить его выглядеть глупо. Все, наверное, смотрят на него косо за то, что он дал мне мяч, но в итоге, слава богу, всё получилось. А после игры я сижу и пытаюсь понять, что же на самом деле произошло», — сказал Ривз в подкасте The Old Man and The Three.