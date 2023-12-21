Карузо объяснил, почему Леброн является одним из самых умных игроков НБА

Игрок «Чикаго Буллз» Алекс Карузо высказался по поводу своего бывшего партнёра по «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Когда один из лучших игроков, когда-либо игравших в эту игру, приходит на вашу арену, вы должны быть готовы. Меня не удивляет то, насколько хорошо Леброн Джеймс адаптируется под возможности его одноклубников. В его карьере было так: он всегда становился лучше и менял свою игру.

Можно сойти с ума от того величия, которое он демонстрирует. Это говорит само за себя, насколько он велик. И за ним интересно наблюдать как за баскетболистом. Он был одним из самых умных игроков в этой игре. Он достаточно умён, чтобы понять, в чём ему нужно совершенствоваться, и приложить усилия, чтобы добиться этого», — приводит слова Карузо Sun Herald.