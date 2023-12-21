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Лукич — об игре с «Руной»: некачественный баскетбол, но победа есть победа

Лукич — об игре с «Руной»: некачественный баскетбол, но победа есть победа
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Руной» (67:59).

«Тяжёлая игра и для нас, и для «Руны». Наш соперник также сейчас проходит через серию поражений, видно, есть проблемы с составом. Кроме того, они только что вернулись после неприятного проигрыша в Перми. Мы, очевидно, по ходу матча пользовались моментами, когда «Руна» ослабевала.

Не могу сказать, что это был качественный баскетбол с нашей стороны. Только два дня назад к тренировочному процессу подключилось два игрока – новичок Кейси Шеперд и Гленн Коузи, вернувшийся после травмы. Постарались за это время ввести их в систему, и у нас получилось. Да, баскетбол некачественный, но победа есть победа», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 декабря 2023, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 59
Руна
Москва
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 21, Новакович - 16, Бабурин - 9, Коузи - 7, Апич - 5, Ганькевич - 4, Гафуров - 3, Чадов - 2, Воронцов, Ивлев, Понкрашов, Зоткин
Руна: Раданов - 15, Хилл - 13, Иванович - 11, Попов - 8, Сопин - 5, Тайус - 4, Савин - 3, Янг, Комиссаров, Походяев, Жмако
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