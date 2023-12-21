Лукич — об игре с «Руной»: некачественный баскетбол, но победа есть победа

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Руной» (67:59).
«Тяжёлая игра и для нас, и для «Руны». Наш соперник также сейчас проходит через серию поражений, видно, есть проблемы с составом. Кроме того, они только что вернулись после неприятного проигрыша в Перми. Мы, очевидно, по ходу матча пользовались моментами, когда «Руна» ослабевала.
Не могу сказать, что это был качественный баскетбол с нашей стороны. Только два дня назад к тренировочному процессу подключилось два игрока – новичок Кейси Шеперд и Гленн Коузи, вернувшийся после травмы. Постарались за это время ввести их в систему, и у нас получилось. Да, баскетбол некачественный, но победа есть победа», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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