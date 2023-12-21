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Эрдоган назвал причины поражения «Руны» в матче с «Самарой»

Эрдоган назвал причины поражения «Руны» в матче с «Самарой»
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Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (59:67).

«Поздравляю «Пари Нижний Новгород» с победой. Мы сегодня крайне слабо выглядели в нападении, особенно при бросках из-за трёхочковой дуги. Дело не в нашей физической форме, дело в том, что наш состав понёс потери, и очевидно парни, вышедшие на площадку, нервничали. Х-фактором соперника стал Кейси Шеперд. Он набрал сегодня 21 очко и восемь передач, доминировал на протяжении всей игры.

Если вкратце, то мы проиграли из-за плохого нападения. Тем не менее продолжаем дальше, впереди много игр, и наша цель не меняется – победа в каждом матче», — приводит слова Эрдогана пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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