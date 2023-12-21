В МБА высказались о возможном увольнении Сергея Карасёва

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера команды Сергея Карасёва из-за неудовлетворительных результатов.

«Второй сезон всегда даётся тяжелее. К нам относятся уже совсем по-другому, понимают, на каком уровне мы можем играть. Это этап развития каждого игрока в отдельности и системы в целом. Важно то, как мы реагируем на новые обстоятельства. Идёт рабочий процесс, мы обязательно прибавим.

Сколько должен проиграть клуб, чтобы кресло Василия Карасёва закачалось? Знаете, конструктивная особенность кресла Василия Николаевича не предусматривает любого рода люфтов. Мы знаем, над чем нам нужно работать, и делаем это. Именно через работу мы всё преодолеем и результат придёт», – сказал Кочарян на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.