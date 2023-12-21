Дориан Финни-Смит воссоединился с отцом, который провёл почти 30 лет в тюрьме

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Дориан Финни-Смит воссоединился с отцом Элбертом Смитом, который 27 лет провёл в тюрьме.

«Он здесь на Рождество, вот что важно. Это лучший рождественский подарок, который я когда-либо получал. Помимо рождения моих детей, это лучшие дни в моей жизни.

Спасибо семье «Даллас Маверикс» за это. Баскетбол остался в прошлом. Вы даже не можете попытаться выразить словами, что они сделали в этой ситуации», – приводит слова Дориана Финни-Смита Dallas News.

Отметим, что руководство «Далласа» помогло добиться освобождения отца Финни-Смита.

Напомним, 29 марта 1996 года присяжные признали Смита виновным в убийстве второй степени, умышленном нанесении телесных повреждений и использовании огнестрельного оружия. Он был приговорён к 44 годам тюремного заключения.