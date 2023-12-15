Скандального Дрэймонда Грина ждёт реабилитация. Это как-то отразится на «Голден Стэйт»?

Меньше двух месяцев назад стартовал регулярный чемпионат НБА, но «Голден Стэйт Уорриорз» на пару с одним из своих многолетних лидеров Дрэймондом Грином продолжает радовать любителей баскетбола качественными инфоповодами. Прежде всего выделяется Грин, который за это время успел приложить руку к двум главным скандалам в лиге. Разбираемся, что же произошло и что грозит форварду «воинов».

Всем в НБА давным-давно известно, что Грин далеко не самый приятный персонаж, когда дело касается игры в баскетбол. Причём 33-летний форвард успел за время своей карьеры в лиге угодить во множестве ситуаций, которые точно не охарактеризуют его как порядочного игрока на площадке.

Последний и один из самых обсуждаемых эпизодов в карьере Грина произошёл в недавнем матче с «Финиксом». Дрэймонд вновь проявил свои негативные стороны на площадке, врезав по лицу центровому «солнечных» Юсуфу Нуркичу. Форвард в ту же минуту получил неспортивный фол второй степени и отправился в раздевалку. Конечно, лига не могла обойти данный эпизод стороной и отстранила Грина на неопределённый срок.

Дрэймонд Грин и Юсуф Нуркич после инцидента, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Не обошлось и без комментариев множества экспертов НБА. Но основные и главные тезисы высказали бывший партнёр Дрэймонда по «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, главный тренер «воинов» Стив Керр и генеральный менеджер команды Майк Данливи-младший.

«Рад, что с Нурком всё в порядке. Никогда не видел такого в игре НБА. Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. Инцидент за инцидентом. Знаю Дрэймонда, и он не был таким, когда я приходил в лигу. Надеюсь, он получит необходимую помощь, вернётся на площадку и оставит всё это в прошлом», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

В сезоне-2023/2024 «Голден Стэйт Уорриорз» без тяжёлого форварда Дрэймонда Грина одержал три победы при шести поражениях.

«Для меня это нечто большее, чем просто баскетбол. Речь идёт о помощи Дрэймонду. Для него это возможность что-то изменить. Парень, который душил Руди Гобера, ударил Юсуфа Нуркича и Джордана Пула в прошлом сезоне, должен измениться», — заявил Стив Керр.

«Мы понимаем, что нас ждёт наказание, но речь также идёт и о помощи. Они согласились на 100%. Как и Дрэймонд», — подытожил ситуацию Данливи-младший.

На фоне скандальных поступков Грина в этом сезоне страдает прежде всего «Голден Стэйт». Клуб из Сан-Франциско сейчас находится ниже зоны плей-ин в Западной конференции. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Дрэймонд своими выходками влияет на всю организацию в целом. Конечно, «воины» — команда, нацеленная на борьбу за чемпионство, но даже у лучших из лучших случаются спады, если на коллектив изнутри и извне воздействуют негативные факторы. Сейчас же Стив Керр и компания ищут оптимальные игровые сочетания на паркете. К слову, лёгкого форварда Эндрю Уиггинса уже отправили на скамейку запасных к сегодняшнему проигранному матчу с «Клипперс».

Дрэймонд Грин — обычный засранец (по-дружески говоря), на банковском счету которого миллионы долларов. Есть опасения, что все запланированные мероприятия вряд ли что-то изменят. Трудно представить, что, будучи мужем и отцом, ты являешься таким неустойчивым баскетболистом. Возможно, все потеряли контроль над Дрэймондом — отсюда такие вынужденные действия.

Форварду «Голден Стэйт» на фоне активной общественной позиции и рецидива после удушающего приёма на Руди Гобере предстоит обратиться за помощью к специалистам по работе с гневом (психологам). Именно поэтому НБА отстранила Грина на неопределённый срок, пока он до конца не справится со своими проблемами. Сейчас речь идёт не о конкретном количестве матчей — всё очень серьёзно. О сроках приходится только гадать. Но ясно одно — в НБА готовы работать с проблемными игроками.