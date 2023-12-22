41 очко Анферни Саймонса не помогло «Портленду» обыграть «Вашингтон»

Сегодня, 22 декабря, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Вашингтон Уизардс». Гости победили со счётом 118:117.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. На его счету 41 очко, четыре подбора и семь результативных передач. Центровой Деандре Эйтон отметился 23 очками, 16 подборами и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузьма. На его счету 32 очка, восемь подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Тайс Джонс отметился 24 очками, тремя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Дэниел Гаффорд (16), Дени Авдия (13) и Джордан Пул (13).