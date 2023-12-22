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41 очко Анферни Саймонса не помогло «Портленду» обыграть «Вашингтон»

41 очко Анферни Саймонса не помогло «Портленду» обыграть «Вашингтон»
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Сегодня, 22 декабря, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Вашингтон Уизардс». Гости победили со счётом 118:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. На его счету 41 очко, четыре подбора и семь результативных передач. Центровой Деандре Эйтон отметился 23 очками, 16 подборами и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузьма. На его счету 32 очка, восемь подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Тайс Джонс отметился 24 очками, тремя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Дэниел Гаффорд (16), Дени Авдия (13) и Джордан Пул (13).

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
117 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 41, Эйтон - 23, Грант - 20, Рит - 10, Уокер - 8, Брогдон - 7, Хендерсон - 4, Камара - 4, Тибулл, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 32, Джонс - 24, Гэффорд - 16, Авдия - 13, Пул - 13, Кисперт - 9, Мускала - 5, Галлинари - 4, Кулибали - 2, Батлер, Болдуин Мл., Роллинз, Гилл, Оморуи
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