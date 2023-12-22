Рэпер Lil Wayne назвал скандального Джа Моранта новым лицом НБА

Американский рэп-исполнитель Дуэйн Майкл Картер-младший, более известный под псевдонимом Lil Wayne, назвал игрока, который станет лицом Национальной баскетбольной ассоциации, когда форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру.

«Для меня ответ очевиден — это Джа Морант. Потому что НБА — это развлечение. Когда я говорю об этом, я вспоминаю Майкла Джордана, который был просто богом в этой игре. Мы всегда собирались посмотреть их игры с «Атлантой Хоукс».

Команды Джа Моранта конкурентоспособны, когда он на площадке и делает то, что от него требуется», — приводит слова Lil Wayne Bleacher Report

Напомним, Джа Морант пропустил начало текущего сезона НБА из-за дисквалификации, но его возвращение помогло «Мемфис Гриззлиз» прервать серию из пяти поражений и одержать две победы подряд.