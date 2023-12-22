«Мы гордимся тобой, коротышка». Деррик Роуз обратился к вернувшемуся Джа Моранту

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз поприветствовал своего партнёра по команде Джа Моранта в первом домашнем матче после завершения 25-матчевой дисквалификации за публичную демонстрацию оружия. Напомним, сегодня «Мемфис» переиграл «Индиану Пэйсерс» (116:103) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«От лица всех болельщиков я хочу поприветствовать Джа, с возвращением! Мы гордимся тобой, коротышка. Оставайся сосредоточенным, ведь мы ценим это в тебе. Да благословит тебя бог», — сказал Роуз, выйдя в центр площадки, перед матчем.

Отметим, что «Мемфис Гриззлис» одержал вторую победу подряд после возвращения Моранта. До этого у клуба была серия из пяти поражений.

В матче с «Индианой» Морант отметился 20 очками, пятью подборами и восемью результативными передачами.