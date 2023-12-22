Баскетболист сборной Венесуэлы умер в возрасте 24 лет

Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Сохо скончался рано утром 22 декабря в своём доме в Каракасе. Игроку было 24 года.

Отмечается, что баскетболист умер от эпилептического приступа, когда он был один дома.

«Мы глубоко сожалеем о смерти Гарли Сохо, члена нашей национальной команды и выдающегося человека с многообещающим началом баскетбольной карьеры. Мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям, родственникам и всему спортивному сообществу в связи с этой чувствительной и невосполнимой потерей», – говорится в заявлении Федерации баскетбола Венесуэлы.

Отметим, что баскетболист выступал за сборную на чемпионате мира по баскетболу — 2023. На турнире в августе 2023 года показатели Сохо составили 12,4 очка и 4,2 подбора за игру.