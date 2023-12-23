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Кармело Энтони рассказал, кто поможет Яннису Адетокунбо выйти на новый уровень

Кармело Энтони рассказал, кто поможет Яннису Адетокунбо выйти на новый уровень
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал, что тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо не хватает тренировок с ним, чтобы стать намного лучше в лиге.

«Яннис — студент. Если вы посмотрите, то он взял что-то у одного игрока, что-то у другого, и собрал все это воедино.

У него должен быть склад ума, как у Коби Брайанта. Он хочет быть мощным, быть быстрым и делать данки, как Леброн… У него нет игры в посте, но он желает научиться этому. Хочет быть, как Шакил или Дуайт Ховард. Он просто берет всего понемногу от всех.

Он не может получить всё сразу. Ему нужно работать со мной, чтобы получить то, чего он действительно хочет. Это то, что ему действительно нужно. … Ему это нужно. Ему нужен Мело! Ты говоришь о том, что у тебя есть навыки, давай поработаем», – сказал Кармело Энтони на YouTube-канале 7PM in Brooklyn.

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