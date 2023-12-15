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Кармело Энтони назвал единственную суперкоманду в НБА

Кармело Энтони назвал единственную суперкоманду в НБА
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони назвал «Лос-Анджелес Клипперс» единственной суперкомандой в лиге и объяснил почему.

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«Для меня сборная США была суперкомандой… «Лейкерс» в 2004 году были суперкомандой. Даже если у них ничего не получилось, они были суперкомандой на бумаге… На данный момент в НБА есть только одна суперкоманда, и это «Клипперс», потому что они собрали в одной команде четыре игрока из списка лучших всех времён… Так что, я думаю, это единственная суперкоманда на данный момент», – сказал Кармело Энтони во время шоу 7PM in Brooklyn на YouTube.

Отметим, что на данный момент «Клипперс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса победила в 14 матчах из 24 сыгранных.

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