Кармело Энтони назвал единственную суперкоманду в НБА

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони назвал «Лос-Анджелес Клипперс» единственной суперкомандой в лиге и объяснил почему.

«Для меня сборная США была суперкомандой… «Лейкерс» в 2004 году были суперкомандой. Даже если у них ничего не получилось, они были суперкомандой на бумаге… На данный момент в НБА есть только одна суперкоманда, и это «Клипперс», потому что они собрали в одной команде четыре игрока из списка лучших всех времён… Так что, я думаю, это единственная суперкоманда на данный момент», – сказал Кармело Энтони во время шоу 7PM in Brooklyn на YouTube.

Отметим, что на данный момент «Клипперс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса победила в 14 матчах из 24 сыгранных.