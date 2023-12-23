Леброн Джеймс отреагировал на видео первой встречи в НБА с Коби Брайантом

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на видео, в котором молодой «король» и легенда «озёрников» Коби Брайант впервые играют против друг друга.

«Нереальное возвращение!!! Молодой король и Мамба (Коби Брайант). Благодаря помощи трибун я понял, что являюсь неотъемлемой частью лиги и даже был выбран, когда мне стукнуло 19 лет», – написал Леброн Джеймс у себя в социальных сетях.

Отметим, что Леброн был выбран «Кливленд Кавальерс» на драфте 2003 года под общим первым номером. На тот момент Брайнт провёл уже шесть сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации и к тому же являлся трёхкратным чемпионом лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Позднее Джеймс завоевал четыре титула: два в составе «Майами Хит» и по одному за «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».