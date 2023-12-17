$ 700 млн — самый крупный контракт в истории спорта. При чём здесь Коби Брайант?

На днях произошло знаковое событие в американском спорте, о котором далеко не все слышали из-за не самой большой популярности бейсбола в России. Японский питчер Сёхэй Отани перешёл в культовую команду «Лос-Анджелес Доджерс». Помимо того, что это сам по себе крупный переход звезды в известную франшизу, сам контракт стал рекордным – $ 700 млн на 10 лет. Это самое крупное соглашение в истории североамериканского спорта. Ранее эти рекорды принадлежали квотербекам НФЛ — теперь же новую планку оформил бейсбол.

В МЛБ, главной бейсбольной лиге мира, работают другие правила, нежели в остальном американском спорте. Там нет определённого потолка зарплат, зависящего от общей выручки лиги, там вполне себе есть разделение на бедных и богатых, как в европейском футболе. У команд с более богатыми владельцами куда больше возможностей, чем у тех, кто беднее. Думаю, те, кто смотрел фильм «Маниболл» с Брэдом Питтом, помнят это.

Так вот, почему же мы в баскетбольном разделе рассказываем об этом событии? А потому что, как выяснилось, важную роль в переходе Отани в «Доджерс» сыграл Коби Брайант. Что же там произошло?

Коби Брайант в форме «Доджерс» Фото: Alex Trautwig/Getty Images

Первый период своей профессиональной карьеры Сёхэй провёл у себя в Японии, выступая за клуб из Хоккайдо. В этой стране крайне популярен и развит бейсбол, а за местными талантами охотятся американские франшизы. Это и произошло с Отани в 2017 году. За него боролись множество команд МЛБ, но выбор его пал на «Лос-Анджелес Энджелс». «Ангелы» являются второстепенной командой Лос-Анджелеса и занимают низкие позиции в лиге. Последний раз организация выходила в плей-офф лишь в 2014 году.

Сёхэй выбрал эту команду, поскольку там он получал много возможностей демонстрировать свой талант из-за более низкой конкуренции, чем в сильных коллективах. Это у Отани получилось сполна, он дважды успел стать MVP Американской лиги, где выступают «Энджелс», но коллективных успехов у японца не было совершенно. Что и побудило его спустя шесть лет осуществить переход.

Как выяснилось, важным фактором при принятии решения для Отани стало персональное обращение Коби. Оказалось, Брайант ещё в 2017 году записывал для японца видео, где мотивировал его перейти именно в «Доджерс», за которых болел легендарный баскетболист. Сёхэй увидел это только недавно.

В Сети нет записи или конкретных цитат из того обращения, но источники сообщают, что речь Коби очень тронула Отани и сильно с ним срезонировала. Брайант описывал причины того, почему переход в «Доджерс» станет лучшим для питчера решением, если он хочет выигрывать чемпионства. Легенда НБА комплиментарно и чувственно высказался о качествах японца.

Мурал в честь Коби Брайанта Фото: Mario Tama/Getty Images

Несмотря на то что Сёхэй не успел познакомиться с Коби, на него всё это произвело большое впечатление. Своим невероятным отношением к делу, своим великим наследием Брайант завоевал глубочайшее уважение среди фанатов и атлетов, вне зависимости от вида спорта. Лос-Анджелес и так являлся всегда крайне привлекательным местом, куда приходят звёзды, но Чёрная Мамба сделал это место поистине легендарным.

Таким образом, наряду с большим контрактом, обращение Брайанта стало одной из важнейших причин, почему Сёхэй решился на переход. Произошло это 11 декабря, а Отани уже успел «завербовать» несколько других игроков в «Доджерс», чтобы построить чемпионскую команду.

С уверенностью можно сказать, что в плане величия Коби – величайший атлет в истории всего спорта Лос-Анджелеса. Именно эпитет «великий» к нему подходит наиболее точно, поскольку насчёт «лучшего» можно вести дискуссии, но никто не имел столько влияния в этом городе, как Брайант.

Даже после его ухода многие звёзды переходят в команды из Лос-Анджелеса, так как вдохновлены великолепной карьерой Мамбы. Это касается не только баскетбола, где именно за этим в Город Ангелов пришли Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, но и американского футбола (переход Мэттью Стаффорда в «Рэмс»), а теперь и бейсбола.