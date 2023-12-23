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Лука Дончич и Тибо Куртуа обменялись футболками на матче НБА

Лука Дончич и Тибо Куртуа обменялись футболками на матче НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич обменялся футболками с вратарём мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Отметим, что в августе текущего года Тибо Куртуа диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сейчас игрок сборной Бельгии продолжает процесс восстановления. В связи с этим футболист имел возможность посетить матч «Даллас Маверикс» в НБА.

Напомним, что Дончич связан с «Реалом», так как выступал за мадридский клуб с 2015 по 2018 год. В сезоне-2017/2018 словенский разыгрывающий стал самым ценным игроком Евролиги (MVP). После ошеломительной карьеры в Европе Дончич был выбран под третьим выбором на драфте 2018 года «Даллас Маверикс».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 96:122.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
122 : 96
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 22, Смит II - 21, Грин - 17, Уитмор - 14, Ванвлит - 10, Брукс - 10, Томпсон - 9, Сэмюэлс - 6, Ландейл - 3, Холидей - 3, Хинтон - 3, Тэйт - 2, Грин - 2, Марьянович
Даллас Маверикс: Проспер - 20, Деннис - 18, Хардуэй-младший - 16, Холмс - 16, Харди - 8, Лоусон - 8, Моррис - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Уильямс, Пауэлл, Карри
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