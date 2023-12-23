Лука Дончич и Тибо Куртуа обменялись футболками на матче НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич обменялся футболками с вратарём мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Отметим, что в августе текущего года Тибо Куртуа диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сейчас игрок сборной Бельгии продолжает процесс восстановления. В связи с этим футболист имел возможность посетить матч «Даллас Маверикс» в НБА.

Напомним, что Дончич связан с «Реалом», так как выступал за мадридский клуб с 2015 по 2018 год. В сезоне-2017/2018 словенский разыгрывающий стал самым ценным игроком Евролиги (MVP). После ошеломительной карьеры в Европе Дончич был выбран под третьим выбором на драфте 2018 года «Даллас Маверикс».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 96:122.