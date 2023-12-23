Савин: «Руна» не настраивалась на МБА как-то по-особенному, была обычная игра

Защитник «Руны» Кирилл Савин прокомментировал победу своей команды над МБА (69:63) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Настраивалась ли команда на сегодняшнюю встречу как-то по-особенному? Нет, это обычная игра для нас. Но было очень важно победить, так как у нас была серия поражений.

Почему МБА удалось сократить двузначное отставание? В начале третьей четверти мы просели в защите, за счёт чего пропустили рывок. Потом в тайм-ауте подкорректировали это и вернулись.

Прервали серию поражений, 100% нам это поможет, проигрывать никто не любит. Это была очень важная победа, особенно перед Новым годом», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После этого матча в активе «Руны» девять побед в 19 встречах. В следующем матче московская команда на своём паркете примет казанский УНИКС.