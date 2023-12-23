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«Милуоки» обыграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона НБА

«Милуоки» обыграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона НБА
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В Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 130:111 (36:27, 26:27, 38:33, 30:24) одержал «Милуоки».

Самым результативным игроком в составе победителей стал лидер «Милуоки» греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков. Ещё 23 очка записал на свой счёт американский форвард Бобби Портис, 20 очков набрал Крис Миддлтон.

В составе «Никс» отметился американский разыгрывающий Джейлен Брансон, на его счету 36 очков. Форвард Джулиус Рэндл набрал 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Рэндл - 26, Барретт - 13, Хартенштайн - 12, Дивинченцо - 11, Куикли - 7, Харт - 2, Гримс - 2, Гибсон - 2, Топпин, Макбрайд, Фурнье, Скапинцев, Браун, Арчидиаконоу
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портис - 23, Миддлтон - 20, Лиллард - 19, Бисли - 19, Пэйн - 8, Коннотон - 8, Лопес - 5, Боучэмп, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон

Свой следующий матч «Никс» проведут в понедельник, 25 декабря, и снова сыграют с «Милуоки». Напомним, после 29 игр «Милуоки» занимает второе место в зачёте Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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