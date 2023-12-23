«Милуоки» обыграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона НБА

В Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 130:111 (36:27, 26:27, 38:33, 30:24) одержал «Милуоки».

Самым результативным игроком в составе победителей стал лидер «Милуоки» греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков. Ещё 23 очка записал на свой счёт американский форвард Бобби Портис, 20 очков набрал Крис Миддлтон.

В составе «Никс» отметился американский разыгрывающий Джейлен Брансон, на его счету 36 очков. Форвард Джулиус Рэндл набрал 26 очков.

Свой следующий матч «Никс» проведут в понедельник, 25 декабря, и снова сыграют с «Милуоки». Напомним, после 29 игр «Милуоки» занимает второе место в зачёте Восточной конференции.